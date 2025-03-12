Taş kırma makinesinin içine düşen mühendis hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde krom fabrikasındaki taş kırma makinesinin içine düşen genç mühendis Çağrı Baş hayatını kaybetti.

Taş kırma makinesinin içine düşen mühendis hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde krom fabrikasındaki taş kırma makinesinin içine düşen genç mühendis Çağrı Baş hayatını kaybetti.

Olay, Bursa’nın Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ferro krom fabrikasında sabah saatlerinde meydana geldi. Fabrikada görev yapan 33 yaşındaki mühendis Çağrı Baş, taş kırma ve eleme makinesinin içine düşerek feci şekilde can verdi. Eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Baş’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.