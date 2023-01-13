Tasarımlarıyla enerji tasarrufuna dikkat çektiler

SUBÜ Ferizli MYO ile Fotoğraf ve Sinema Topluluğu öğrencilerinin Enerji Tasarrufu Haftası sebebiyle hazırladıkları tasarımlar, düzenlenen sergiyle katılımcıların beğenisine sunuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı ile Fotoğraf ve Sinema Topluluğu öğrencileri, her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası çerçevesinde hazırladıkları afişleri düzenlenen sergiyle sundular. Teknoloji Fakültesi T1 binasında gerçekleştirilen sergide yer alan tasarımlarda, su ve elektrik gibi kaynakların boşa harcanmamasına dikkat çekilerek israf konusu ele alındı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı desteğiyle gerçekleştirilen sergiye SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Ferizli MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aslan Çoban, akademik ve idari personeller ile çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.