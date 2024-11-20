Tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan şahıs çatı katında yakalandı
Bilecik'te kasten ve tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bilecik’te kasten ve tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT unsurlarınca icra edilen operasyonda; Hakkında ‘Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs saklandığı evin çatı katında yakalandı. Gerçekleşen operasyon sonucunda adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.