Taşkın sularının kapladığı tarım arazileri buz tuttu

Edirne’de Tunca Nehri’nin taşmasıyla su altında kalan tarım arazilerinde, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzlanma meydana geldi. Bosna Köy ve Kirişhane mevkilerindeki geniş tarım alanlarının yüzeyinin buzla kaplandığı görüldü.

Taşkın sonrası tarlalarda biriken suların gece saatlerinde donduğu, bazı bölgelerde kalın buz tabakası oluştuğu belirtildi.

Bölgede üretim yapan çiftçi ise yaşanan buzlanmanın mevsimsel ve geçici olduğunu ifade etti. Üreticiler, suyun yüzeyde donmasının mahsule zarar vermediğini ve durumun normal karşılandığını belirtti.

Yetkililer bölgede su seviyesinin düşüş eğiliminde olduğunu bildirirken, hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle buzlanmanın bir süre daha etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan önümüzdeki günlerde Bulgaristan’da beklenen yağış artışı ve muhtemel kar erimelerinin nehir debisini yeniden yükseltebileceği, bu nedenle bölgenin yakından takip edildiği öğrenildi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.