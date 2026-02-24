Taşkında mahsur kalan hayvanlar kurtarılmaya devam ediyor

Debisinin yükselmesi sonucu Meriç Nehri sularının yatağından çıkarak taşkın sahasına yayılması sonrası, özellikle Bosna köyü civarında su altında kalan alanlarda mahsur kalan hayvanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yapılaşma izni olmamasına rağmen bağ evi ya da hayvan ağılı olarak kullanılan bazı noktalarda küçükbaş hayvanların tahliyesi devam ederken, evlerde mahsur kalan kedi ve köpekler için de ekipler yoğun çaba harcıyor. Suların yükselmesiyle birlikte birçok ev ve eklenti su altında kalırken, özellikle kedi ve köpeklerin suyla temas etmeyen yüksek noktalara çıkarak korunmaya çalıştığı görüldü. Arama kurtarma ekipleri, mahsur kalan hayvanların aç kalmaması için kuru mama takviyesi yaptı.

Edirne’ye gelen Sakarya AFAD ekibi, zodyak botlarla taşkın bölgesinde arama faaliyetlerini sürdürdü. Titizlikle yürütülen çalışmalarda kurtarılmayı bekleyen hayvanlar tek tek güvenli bölgelere taşındı.

Ekipler, yaklaşık üç gündür aç olduğu tahmin edilen bir köpeği mahsur kaldığı yerden kurtararak zodyak bota aldı. Karaya ulaştırılan köpeğin, verilen kuru mamayı iştahla yemesi dikkatlerden kaçmadı. Kurtarılan hayvanın, kendisini kurtaran ekiplerin yanından uzun süre ayrılmaması ise duygusal anlara sahne oldu.

Taşkın bölgesinde hem küçükbaş hayvanların tahliyesi hem de sahipsiz ya da mahsur kalmış evcil hayvanların kurtarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yetkililer, taşkın sahasında yapılaşma yasağına rağmen kullanılan alanların bu tür afetlerde ciddi risk oluşturduğuna bir kez daha dikkat çekiyor.