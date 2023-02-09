Taşova'dan deprem bölgesine yardım

Amasya’nın Taşova ilçesinden deprem bölgesine giyim, barınma ve gıda malzemesi taşıyan tırlar ile iş makineleri gönderildi.

Yardım tırları ve iş makineleri Taşova Belediyesi Hizmet Binası önünden dualarla yolcu edildi. Özellikle lise ve üniversite çağındaki gençlerin yardım çalışmalarına büyük destek verdiğini kaydeden Taşova Belediye Başkan Bayram Öztürk, “Taşovalı vatandaşlarımız 2 gündür kampanya çadırımızda çalışmalara güç veriyor. Dün gençlerimiz forklift olmasına rağmen araçların biran evvel yüklenmesi için kilolarca malzemeleri ellerinde tırlara taşıdı. Tek dileğimiz daha fazla can kaybının olmaması. Onun dışında dün olduğu gibi bugün de yaraları birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

Taşova Belediyesinden yapılan paylaşımda, “Kıymetli vatandaşlarımızın duyarlılığıyla 2 gün içinde 4 tır gıda, giyim ve ısıtıcı, 1 tır üzerinde 2 iş makinesi olmak üzere toplamda 5 yardım tırımızı depremden etkilenen bölgemize doğru dualarla uğurladık. Başlatmış olduğumuz yardım kampanyasına halkımız yoğun ilgi gösterdi. Kampanyamız tüm hafta boyunca devam edecektir. Katkı sunan, destek olan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” denildi.