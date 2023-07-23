Taşucu Limanı'nda eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin Taşucu Limanı’ndan Türkiye’ye gelen iki araçta yürütülen eş zamanlı operasyonlar sonucu 75 kilogram esrar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, gemiyle gelen lüks bir araç ekiplerce şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluklar görülmesi üzerine araç arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpek eşliğinde aramaya tabi tutuldu. Şüpheli bölgelere köpeğin tepkiler vermesiyle birlikte detaylı arama başlatıldı. Arama sonucu koltukların ve kapıların iç kısımlarına ve aracın doğal boşluklarına gizlenmiş halde 31 kilogram esrar ele geçirildi.

Yapılan ikinci operasyonda ise ekipler gemiyle gelen ve boş olduğu beyan edilen bir tırı x-ray taramasından geçirdikten sonra tırda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpek marifetiyle başlatılan aramada köpeğin şüpheli bölgelere tepki verdiği görüldü. Yapılan detaylı kontroller sonucu tırın çekicisinin altına gizlenmiş vaziyette 44 kilogram esrar ele geçirildi.

Ekiplerin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde nokta atışı tespit edilen iki araçta toplam 75 kilogram esrar ele geçirilerek, uyuşturucuya geçit verilmedi.

Olayla ilgili soruşturma Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.