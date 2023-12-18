Taşyürek, 'İzmir'den puan veya puanlarla dönmek istiyoruz'

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, deplasmanda oynayacakları Altınordu maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Karacabey Belediyespor, deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 19 Ocak Salı günü saat 14:00’te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu İzmir’de oynanacak.

Kulüp tesislerinde antrenmanlarına devam eden mavi-siyahlı ekibin teknik direktörü Ahmet Taşyürek, Altınordu müsabakası öncesinde yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonunda yaşanan ve tüm Türkiye’nin haklı tepkisini çeken olay sonrasında oyuncularımızla birlikte çalışmalarımıza devam ettik. Ne mutlu ki müsabaka programımız çok fazla değişime uğramadı ve Salı günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rakibimiz genç, hareketli, mücadeleci ve istekli bir takım. Son iki maçlarında da yenilmediler. Bizimle oynayacakları müsabakayı kazanmak isteyeceklerdir. Kendi takımımız özelinde ise geldiğimiz günden beri olduğu şekilde eksiklerimizi tamamlama, güçlü yönlerimizi geliştirme yönünde gerekenleri yaptık. Altınordu müsabakası için hazırlıklarımızı son aşamasına getirdik. Bundan öncede olduğu şekilde her maçımızı final havasında oynayıp puan veya puanlarla İzmir’den dönmek istiyoruz." dedi.