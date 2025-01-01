Tat O Pasta'dan Yılbaşı Sürprizi: Altınlı Pastalar Sahiplerini Buldu!

Silivri Çarşı merkezinde hizmet veren Tat O Pasta & Baklava, yılbaşına özel düzenlediği kampanya ile müşterilerine unutulmaz bir sürpriz yaşattı. Yılbaşına özel olarak hazırlanan pastaların içine 5 adet gram altın yerleştiren işletme, hem tatlı bir mutluluk hem de büyük bir heyecan sundu.

İşletme sahibi Cihan Çakır, "Yılbaşını daha özel ve keyifli hale getirmek için bu kampanyayı düzenledik. Müşterilerimizin ilgisi bizi çok mutlu etti. Bu tür sürprizlerle onların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." dedi.

Pastalarından altın çıkan şanslı vatandaşlar, altınlarını işletmenin Çarşı şubesine gelerek teslim aldı. Altın kazanan talihlilerden biri olan Cemre Zeynep Yıldız, bu özel kampanya sayesinde büyük bir sürpriz yaşadı.

Tat O Pasta & Baklava, bu tür kampanyalarla müşterilerinin gönlünde taht kurarken, yılbaşı heyecanına da farklı bir renk kattı.