Tatbikatı kimileri uyguladı, kimisi de film gibi izledi

Türkiye genelinde saat 18.57’de yapılan tatbikat, Bursa’da da gerçekleştirildi. ’Çök, kapan ve tutun’ tatbikatına ek olarak 8 bloğun bulunduğu siteden ise tahliye de gerçekleştirildi. Ancak kimileri, daha önce yapılan bilgilendirmelere uyarken, kimi ise hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etti.

Türkiye genelinde yapılan ’Çök, kapan ve tutun’ tatbikatı, Bursa’da da uygulandı. Daha önce yapılan bilgilendirmelere harfiyen uyan vatandaşlar, ilk önce evlerinin içinde depremin geçmesini beklerken, daha sonra bulundukları daireden toplanma alınana doğru hareket etti. Özlüce Mahallesinde 8 bloğun bulunduğu sitede ise uygulanan tahliye tatbikatı, daha önceden vatandaşlara kapı kapı gezerek hem broşürlerle hem de sözlü olarak aktarıldı. Saatler 18.57’yi gösterdiğinde camilerden yapılan anonslar ve çalan sirenleri duyanlar, bulundukları alanda ’çök, kapan ve tutun’ uygulamasından sonra dairelerinden çıkarak toplanma alanına doğru hızla hareket etti. Ancak bazı vatandaşlar, balkonlarında oturmaya, camlarından bakmaya, hiçbir şey yokmuş gibi hareket etmeye devam etti.

Toplanma alanına gelen vatandaşlar, Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) tarafından deprem veya afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi.

Kimi kucağında çocuğu, kimi ise eşinin elini tutarak alana gelirken, tatbikatın çok önemli olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu belirten vatandaşlar, "İnşallah yaşamayız. Ancak yaşanırsa da nelerin yapılacağını öğrenmiş olduk" dedi.

BAKUT kurucu üyelerinden Mustafa Aydın Epik, "Gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Özel eğitimler verildi. Türkiye genelinde ’çök, kapan ve tutun’ tatbikatı yapıldı. Ancak biz bu bölgede bilgilendirdiğimiz sitelerde, tahliye gerçekleştirdik" dedi.

Bursa 15 Demokrasi Meydanı’nda ise, yoldaki vatandaşlar çalan siren ve duyurularla aniden çök, kapan ve tutun uygulamasını gerçekleştirdi. Arama kurtarma köpeğinin gösterisi, çocuklara jandarma ekiplerinin ekipmanları anlatması ve göstermesi, jandarmanın tatbikat esnasında vatandaşlara bilgilendirmesi de yapıldı. Tatbikat dualar edilmesiyle son buldu.