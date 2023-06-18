Tatil beldesi Erikli sular altında kaldı

Edirne’de Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesi sağanak sebebiyle sular altında kaldı.

Erikli beldesinde birçok yerleşim yeri, cadde ve sokaklar sel suları altında kaldı. Yaşanan sel sebebiyle bölgede çok sayıda araç yolarda mahsur kaldı. Tatil beldesi Erikli’de herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenilirken çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yamaçlardan gelen sel suları belde merkezini sular altında bıraktı. Bazı vatandaşlar su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalırken, bölgeye sevk edilen iş makineleri kent merkezinde oluşan sel sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Su baskınları nedeniyle sular içinde kalan araçlar ise çekicilere yüklenerek bölgeden kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi.

Yoğun yağış sebebiyle Erikli başta olmak üzere tüm mücavir alanlarda esnaf, vatandaş, AFAD, Keşan ve Erikli belediyelerinin ekipleri seferber oldu. AFAD ve Keşan Belediyesi ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.