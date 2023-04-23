Tatil dönüşü trafik çilesi: Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik durma noktasına geldi

Tekirdağ-İstanbul karayolunda bayram tatili dönüşü yoğunluğu yaşanıyor.

Tatil dönüşü trafik çilesi: Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik durma noktasına geldi
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ-İstanbul karayolunda bayram tatili dönüşü yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini fırsat bilerek Tekirdağ ve çevresindeki illere akın eden tatilcilerin dönüş çilesi başladı. Pazartesi günü başlayacak olan iş mesaisine yetişmek için yollara koyulan tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk oluşturdu. D-110 karayolunun Tekirdağ ve Yeniçiftlik kesimleri ile Marmaraereğlisi-Silivri arasında yaşanan yoğunluk trafiği adeta felç etti. Durma noktasına gelen trafikte adım adım ilerleyen sürücülerin oluşturduğu yoğunluğun artması beklenirken, İstanbul’dan Tekirdağ yönüne trafiğin oldukça akıcı olduğu görüntülendi.

Tatil dönüşü trafik çilesi: Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik durma noktasına geldi
Tatil dönüşü trafik çilesi: Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik durma noktasına geldi
Tatil dönüşü trafik çilesi: Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik durma noktasına geldi
Tatil dönüşü trafik çilesi: Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik durma noktasına geldi
Tatil dönüşü trafik çilesi: Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik durma noktasına geldi
Tatil dönüşü trafik çilesi: Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik durma noktasına geldi