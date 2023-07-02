Tatil dönüşü ulaşımda aksama yaşanmadı

Kurban Bayramı tatili dönüşü Bilecik’te bir çok ili birbirine bağlayan çevre yolunda ulaşımda aksama yaşanmadı.

Tatilden dönenler Bursa-Sakarya-Kocaeli-İstanbul gibi bir çok ili birbirine bağlayan Bozüyük çevre yolunu kullanırken, her iki yönde yolda aksamalar oluşmadı. Tatil dönüşü aracıyla ailesiyle birlikte Afyon’dan Bilecik’e dönen Ömer Çetin, “Arife günü Bilecik’ten Afyon’a gitmek için yola çıktık, gayet güzeldi, kalabalık değildi. Fakat dönüş yolu ister istemez yoğun oluyor. Şu an itibariyle Bozüyük’teyiz. Trafik oldukça yoğun, kalabalık. Şoförlerimize, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza dikkat etmeleri konusunda temennide bulunuyorum. Yavaş gidin, sakin gidin. Kazasız belasız gitmeniz gerekli yere ulaşın. Allah yardımcınız olsun” dedi.

Bozüyük çevre yolunda bulunan dinlenme tesislerinde dinlenen tatilciler araçlarını park etmek için yer sıkıntısı yaşadı.