Tatil kabusa döndü: Fotoğrafta başka, gerçekte başka çıktı

Ailesiyle birlikte Kocaeli’den Fethiye’ye giden Ali Oktay, Türkiye’nin en büyük tatil acenteleri arasında yer alan firmadan 4 gece için 69 bin liraya kiraladığı villada adeta hayatını şokunu yaşadı. Taşan fosseptik çukuru ve pislik içinde kalan villa ile karşılaşan ailenin tatili de zehir oldu. 2 kat ücret ödeyerek kiraladıkları başka villada konaklamak durumunda kaldıklarını söyleyen Oktay, "Çocuklarımız çok üzüldü. Hepimizin siniri bozuldu. 10 saat yoldan gittik ve eve girdiğimizde bambaşka bir şeyle karşılaştık" dedi.

Fethiye’de ailesiyle birlikte güzel bir tatil planı yapan Ali Oktay, ETS Tur’dan beğenip kiraladığı villada karşılaştığı manzara karşısında hayal kırıklığına uğradı. Fotoğraflarda cazip görünen villa, taşan fosseptik çukuru, kirli koltuklar ve yosun tutmuş havuzla gerçek bir kabusa dönüştü. Ailesiyle birlikte bu şartlarda kalamayacağını anlayan Oktay, villayı kiraladığı acente ile iletişime geçti. Firmadan çözüm bulamayan ve büyük mağduriyet yaşayan Oktay, çareyi kendi imkanlarıyla başka yere gitmekte buldu. Oktay’ın, acenteden 69 bin liralık ödemesini geri alabilmesi ise tam 5 gün sürdü ve tatili zehir oldu.

"Barbekünün yanında fosseptik çukuru vardı ve taşmış vaziyetteydi"

Yaşadıklarını anlatan Ali Oktay, "Biz Türkiye’nin en büyük tatil firmasından internet üzerinden villayı görerek beğendik. 18 Ağustos için tatilimizi planladık. 4 gece için çok ciddi bir ücret ödedik. Lakin oraya vardığımızda bambaşka bir şeyle karşılaştık. Fotoğraflarda görünenin çok daha fazla dışında hatta çok daha korkutucu görüntü vardı. Barbekünün yanında fosseptik çukuru vardı ve taşmış vaziyetteydi. Ayrıca etrafında bitkiler büyümüş vaziyetteydi. Havuzun içinde yosun vardı, o derece kötüydü. Evin içinde koltuklar yırtılmış pis haldeydi" dedi.

"Tatilimiz zehir oldu"

Villanın halini görünce firma ile iletişime geçtiğini söyleyen Oktay, "Firmaya, ’Burada kalabilmemiz mümkün değil’ dedik. Videoları ve fotoğrafları çekerek kendilerine gönderdik, kendileri bize döneceklerini söylediler. Ertesi gün öğlen bana geri döndüler, videoları ve fotoğrafları istediler. ’O akşam ne yaptın? Nerede kaldın?’ diye hiç sormadılar. Benim imkanım olmayabilirdi ve o pis yerde kalmak durumunda kalmış olabilirdim ancak ben o akşam hemen başka bir yere geçtim. Vatandaşlarımıza tavsiyem görmeden bilmeden hiç kimseye güvenip tatil planlaması yapmasınlar. Bunu yapan Türkiye’nin en büyük 3 harfli tatil sitesi. Sonuç olarak tatilimiz zehir oldu" şeklinde konuştu.

"İnsanlar bir yıl boyunca para biriktirip tatil yapmaya çalışıyor"

Kendi imkanlarıyla iki kat daha fazla ücret ödeyerek başka bir yere geçtiklerini söyleyen Oktay, "Maddi imkanı olmayan biri benim gibi başka yere gitmeyebilir ve o kokuyla kalabilirdi. İnsanlar bir yıl boyunca para biriktirip tatil yapmaya çalışıyor. Koskoca şirket, avukatımın ihtarname çekmesiyle 5’inci günde ücretimi geri ödedi. Param olmasaydı o gece çocuklarımla orada mecburen kalmak zorunda olacaktık. Lağım kokusundan duramıyorduk. Tatilim için toplam 69 bin lira verdim. Tatil sitesi ile iletişime geçtiğimizde bize 3’üncü aracı olduğunu söylediler" diye konuştu.

"Müşterisini ortada bıraktı"

Ali Oktay, mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek, "Muğla gibi tatil beldesi olan yerde bunun olması kötü. En çok sinirimi bozan Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri müşterisini ortada bıraktı ve sahip de çıkmadı, ’Ne yaptınız, nerede kaldınız, nasıl yapıyorsunuz?’ diye sormadı. Israrcı baskımızla paramızı 5’inci gün geri alabildik. Çocuklarımız çok üzüldü. Hepimiz siniri bozuldu. 10 saat yoldan gittik ve eve girdiğimizde bambaşka bir şeyle karşılaştık, kokudan durulacak gibi değildi. Çocuklarımız bir yıldır tatilin hayalini kuruyordu. Onları içinde çok kötü oldu" ifadelerini kullandı.