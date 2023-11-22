Tatil Şenliği binlerce öğrenciyi ağırladı

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde belediye tarafından, öğrencilerin ara tatillerini verimli şekilde gerçekleştirmeleri amacıyla düzenlenen Tatil Şenliği, çocukların büyük ilgisiyle karşılandı. Beş gün boyunca binlerce öğrenci eğlenceli etkinliklere katılarak tatillerini değerlendirdi.

Süleymanpaşa Belediyesinin her ara tatil döneminde düzenlediği Tatil Şenliği etkinliği, 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde tamamen ücretsiz olarak düzenlenen birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklere binlerce öğrencinin akın ettiği bildirildi.

Beş günlük şenlik çocukları coşturdu

Eğlenceli bilim gösterileri, tiyatro ve müzikallerle dolu beş günlük Tatil Şenliği, öğrencilere farklı ve verimli bir tatil yaşatırken, etkinliklerde sosyalleşme imkânı bulan çocuklar yeni arkadaşlıklar edinmenin keyfine vardı.

Süleymanpaşa Belediyesi Tatil Şenliği etkinliklerini yakından takip eden Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, çocuklarla tatil coşkusunu ve mutluluğunu paylaştı. Etkinlikler boyunca Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da çocukları yalnız bırakmadı.

“Çocuklarımızla tatil coşkusunu paylaştık”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Hüseyin Uzunlar, “Geçtiğimiz hafta boyunca devam eden Süleymanpaşa Tatil Şenliği etkinliklerimize, Başkan Yardımcımız Sabri Çınar ile birlikte katıldık. Etkinliklerimizde çocuklarımızla birlikte keyifli dakikalar geçirdik. Bu şenlik, çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, eğitici ve eğlenceli bir deneyim oldu. Tatil Şenliğimize katılarak bu kaliteli eğlenceyi bizlerle paylaşan ve tatil coşkularına bizi ortak eden tüm öğrencilerimize ve velilerine, ayrıca şenliğin hazırlanmasında ve sonrasındaki beş gün boyunca emek vererek bu şenliğin gerçekleşmesini sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve sanatçılarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimize okul hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.