Tatil sezonu yaklaşırken otel yatırımları artıyor

Tatil bölgelerinden sezon yavaş yavaş başlarken, bu bölgelere yapılan yatırımlar artmaya başladı. Modern mimarisi ve tasarımlarıyla dikkat çeken Astrid Hotel Bodrum, Yalıkavak ve Gümüşlük arasında yer alan Koyunbaba Koyu'nda hizmete açıldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 19.05.2022 09:36
  • Güncelleme: 19.05.2022 13:43
Tatil sezonu yaklaşırken otel yatırımları artıyor
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bodrum Koyunbaba Koyu’nda, yeşille mavinin buluştuğu bir noktada kapılarını açan Astrid Hotel Bodrum, bu yaz misafirlerine güzel bir tatil deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Otelin adının İskandinavya’dan geldiğini aktaran Astrid Hotel Bodrum’un Kurucusu Yasemin Diker, ’’Astrid kelimesi eski bir İskandinav kraliyet ismi ve anlamı da ‘ilahi ve alışılmamış güzellik’ demek. Otelimizin genel dekorasyonu da bu konumlandırma üzerine inşa edildi. Zarif, sade, modern ve lüks dokunuşlar otelimizde bir arada’’ dedi.

Uzun yıllar boyunca dünyayı gezen ve hemen her ülkenin mutfağını deneyimleyen Diker, “Beğenilerim, otelimizin mutfağını ve menüsünü de şekillendiriyor. Örneğin; Yunanistan’da yediğim çok iyi bir makarna tarifi otelin menüsünde yer alıyor. Ayrıca misafirlerimizi çok özel bir fine dining konsepti bekliyor” diye konuştu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Çocukluğundan beri gastronomiye özel bir merakı olduğunu, bu merakın sadece farklı tatları deneyimlemekten öte kendi reçetelerini yapmaya kadar uzandığını da ekleyen Diker, “Henüz 9 yaşındayken evde dikkatimi çeken bir yemek kitabından Osmanlı limonatası reçetesi oluşturdum. Limonata o kadar beğenildi ki, belli aralıklarla yapmaya devam ettim. Bugün otelimize hoş geldiniz ikramı olan Osmanlı limonatası işte bu reçeteye ait” şeklinde konuştu.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

Başkan Yılmaz: 'Tarımsal kalkınmayı başlattık'

Başkan Yılmaz: ‘Tarımsal kalkınmayı başlattık’

Başkan Yılmaz: '3 yılda başarı hikayesine imza attık'

Başkan Yılmaz: ‘3 yılda başarı hikayesine imza attık’

Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

Alipaşa'dan gol rekoru 12-0

Alipaşa’dan gol rekoru 12-0

Esen 'Kaftancıoğlu yalnız değildir'

Esen ‘Kaftancıoğlu yalnız değildir’

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

5
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

6
Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Hayvanseverlerden suç duyurusu

DAHA FAZLA
Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev

Çavdar’a TÜGVA’da önemli görev

Elektrik kesintilerine dikkat

Elektrik kesintilerine dikkat

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

Trakya'ya yağış uyarısı

Trakya'ya yağış uyarısı