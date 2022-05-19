Tatil sezonu yaklaşırken otel yatırımları artıyor

Bodrum Koyunbaba Koyu’nda, yeşille mavinin buluştuğu bir noktada kapılarını açan Astrid Hotel Bodrum, bu yaz misafirlerine güzel bir tatil deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Otelin adının İskandinavya’dan geldiğini aktaran Astrid Hotel Bodrum’un Kurucusu Yasemin Diker, ’’Astrid kelimesi eski bir İskandinav kraliyet ismi ve anlamı da ‘ilahi ve alışılmamış güzellik’ demek. Otelimizin genel dekorasyonu da bu konumlandırma üzerine inşa edildi. Zarif, sade, modern ve lüks dokunuşlar otelimizde bir arada’’ dedi.

Uzun yıllar boyunca dünyayı gezen ve hemen her ülkenin mutfağını deneyimleyen Diker, “Beğenilerim, otelimizin mutfağını ve menüsünü de şekillendiriyor. Örneğin; Yunanistan’da yediğim çok iyi bir makarna tarifi otelin menüsünde yer alıyor. Ayrıca misafirlerimizi çok özel bir fine dining konsepti bekliyor” diye konuştu.

Çocukluğundan beri gastronomiye özel bir merakı olduğunu, bu merakın sadece farklı tatları deneyimlemekten öte kendi reçetelerini yapmaya kadar uzandığını da ekleyen Diker, “Henüz 9 yaşındayken evde dikkatimi çeken bir yemek kitabından Osmanlı limonatası reçetesi oluşturdum. Limonata o kadar beğenildi ki, belli aralıklarla yapmaya devam ettim. Bugün otelimize hoş geldiniz ikramı olan Osmanlı limonatası işte bu reçeteye ait” şeklinde konuştu.