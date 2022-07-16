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Tatilciler dönmeye başladı, İstanbul istikametinde trafik yoğunlaştı

Kocaeli'de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde tatil dönüşü trafik yoğunluğu oluştu.

Tatilciler dönmeye başladı, İstanbul istikametinde trafik yoğunlaştı
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Kocaeli’de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde tatil dönüşü trafik yoğunluğu oluştu.

9 günlük resmi tatili değerlendiren tatilciler, İstanbul’a dönüş yapmaya başladı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde de TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde 5 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştu. Bekirdere Rampası olarak bilinen noktada başlayan trafik, yol üzerindeki tünellerin 3 şeritten 2 şeride düşmesinden dolayı artarak devam etti. Güvenli geçişleri sağlamak içinde yolun belli noktalarında ekipler çalışma yapıyor.

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hosgör-haber içi
Tatilciler dönmeye başladı, İstanbul istikametinde trafik yoğunlaştı
Tatilciler dönmeye başladı, İstanbul istikametinde trafik yoğunlaştı
Tatilciler dönmeye başladı, İstanbul istikametinde trafik yoğunlaştı
Tatilciler dönmeye başladı, İstanbul istikametinde trafik yoğunlaştı
Tatilciler dönmeye başladı, İstanbul istikametinde trafik yoğunlaştı
İHA
Editör

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