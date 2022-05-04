Tatilciler dönüş yolunda feribotlarda yoğunluk oluşturdu

3 günlük Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolunda feribotlarda yoğunluk oluşturdu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından vatandaşlar, 3 günlük Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine gitmişti. 2 yıllık pandemi sürecinin ardından aileleriyle vakit geçirip, tatil bitiminde dönüşe geçen vatandaşlar Gebze ilçesi Eskihisar Feribot İskelesinde ve Yalova Topçular iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla feribotlar yoğun bir şekilde çalışırken, hem sefer hem de gişe sayıları arttırıldı. Vatandaşlar ise hem konforlu hem de ekonomik olduğu için feribot yolculuğunu tercih ettiklerini söylüyor.

“Denizde gidip gelmek çocukların da hoşuna gidiyor”

Bayram vesilesiyle eşi ve çocuklarıyla birlikte Pendik’te yaşayan ailesini ziyaret ettiklerini söyleyen Zeynep Palancı, “Şimdi de evimize, Mustafa Kemal Paşa’ya dönüyoruz. Biz her zaman feribotu tercih ediyoruz, sık sık gelip gidiyoruz. Köprü ekonomik durumumuza uygun değil şu anda. O yüzden feribotu tercih ediyoruz. Hem çocukların da hoşuna gidiyor denizde gidip gelmek. Bizim için trafik sorun olmuyor. Çünkü biz genellikle bayramlarda bu tarafa geliyoruz ama Bursa tarafı daha yoğun oluyor aslında. Dönüşte de bizim için rahat oluyor ama karşı taraftakiler için dönüş zor. Bayramda ailemizle gezdik, eğlendik. Biz Bursa’da yalnızız. Uzun zaman sonra aileyle buluşmak, kavuşmak güzel oldu. Herkesin kendi tercihi farklı olabiliyor ama biz denizi kullanmayı seviyoruz. Hem çıkıyoruz hava alıyoruz, çocukların da hoşuna gittiği için onu tercih ediyoruz. Ama tabii insanların kendi tercihleri. Biz 3 saatte falan gideceğimiz yere varıyoruz. Otoban yapılmadan önce daha uzun sürüyordu” dedi.

“İstanbul’a gidiş baya yoğun”

Feribot yolculuğunun daha konforlu ve ekonomik olduğunu söyleyen Nusret Saygılı ise “Bayramda İstanbul’a oğlumun yanına gittim. Torunlarımı gördüm. Şimdi dönüş yolundayız, Bursa’ya gidiyoruz. Feribot biraz daha ucuz olduğu için tercih ediyoruz. Köprü biraz daha pahalı. Gelirken trafik çok serbestti ama dönüşte herhalde biraz yoğunluk var. Feribot yolculuğu güzel, konforlu. Manzara da var. İstanbul’a gidiş baya yoğun. Çok trafik var” diye konuştu.