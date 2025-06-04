Tatilciler erkenden yola çıktı, TEM'de zaman zaman kuyruk oluşuyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla erkenden yola çıkmaya başlayan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler erkenden yola çıktı, TEM'de zaman zaman kuyruk oluşuyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla erkenden yola çıkmaya başlayan sürücüler, TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, erkenden yola çıkmaya başladı. Perşembe günü başlayacak bayram tatil öncesi bazı vatandaşlar bugünden yola çıktı. TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde zaman zaman yoğunluk oluştu. Oluşan yoğunluk, havadan görüntülendi. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

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