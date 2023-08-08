Tatilciler şokta ! Tekirdağ'da da denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'da olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Tatilciler şokta ! Tekirdağ'da da denize girmek yasaklandı
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle Şarköy Kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı. Bugün ve çarşamba günü boyunca denize girmenin yasaklandığı Şarköy’de, tüm plajlarda görev yapan cankurtaranlar tarafından vatandaşların denize girmelerine izin verilmeyecek ve kırmızı bayraklar ile denize girmenin yasak olduğu belirtilecek. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de belirli aralıklarla yaptıkları anonslar ile vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.