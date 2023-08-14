Tatilcileri üzecek haber o ilçelerde denize giriş yine yasak

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde olumsuz hava şartları sebebi ile oluşan dalga ve RİP akıntısı sebebi ile bugün de denize girişler yasaklandı. Bugünle birlikte toplam 6 gündür Sakarya’nın sahillerinde denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ve RİP akıntısı sebebi ile bugünde denize girişler yasaklandı. Geçtiğimiz 5 günde de denize girişlere izin verilmiyordu. Bugünde ilçe kaymakamlıklarının aldıkları karar neticesinde sahillerde bayraklar kırmızıya çevrildi. Cankurtaranlar ise vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.