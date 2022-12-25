Tatilcilerin yeni yıl tercihi termal oteller

Yılbaşını Yalova’daki termal otellerde geçirmek isteyen tatilciler nedeniyle turizm tesislerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Yoğun talep gören kentteki termal tesisleri yılbaşına yüzde 100 doluluk oranıyla girmeye hazırlanıyor.

Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesinde bulunan tesislerde yılbaşı öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Yeni yıl için son hazırlıklarını yapan turizm işletmeleri yerli ve yabancı turistlere unutamayacakları bir tatil için programlar hazırlıyor. Bölgenin en büyük turizm tesislerinden olan Terma City’de de yeni yıl için hazırlıklar tamamlandı. Otel Müdürü Mustafa Hügül, Yalova’nın konumu itibariyle çok avantajlı bir bölgede olduğuna dikkati çekerek, “Yalova, İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerimize kısa mesafede olup kara, hava ve deniz yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Bu nedenle tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmaktayız” dedi.

Hügül, yeni yıl için hazırlıklarının ve rezervasyonlarının yoğun bir şekilde geçtiğini belirterek, “Kayak turizminin henüz başlamamış olması, yaz turizminin de bitmiş olmasından kaynaklı tatilcilerimizin yoğun bir talebi termal otellere olmaktadır. Mevcut içinde bulunduğumuz hafta itibariyle yüzde 70-75 doluluğa ulaşmış durumdayız. Önümüzdeki son haftayla birlikte yüzde 100’lük doluluğa geleceğimizi ön görmekteyim. Tabi burada tatilcilerin tercihlerini otel içindeki aktiviteler belirliyor. 6 bin metrekare spa içinde bulunan kür merkezi, termal havuzla, fitnesss, sauna gibi aktivitelerin yanı sıra masaj imkanı hizmetlerimiz arasında” diye konuştu.

Aileler ve çocukları için muhteşem bir gala programı hazırladıklarını anlatan Hügül, “Nicole Rona’nın sahne alacağı yıl başı gecesinde sürpriz hediyeler, çekilişler, animasyon gösterileri yapılacak” ifadesini kullandı.