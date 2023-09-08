Tatile geldi, otomobilin üstüne ağaç devrildi

Almanya'dan tatil için memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine gelen bir gurbetçinin otomobilinin üzerine ağaç devrildi.

Tatile geldi, otomobilin üstüne ağaç devrildi
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Almanya’dan tatil için memleketi Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine gelen bir gurbetçinin otomobilinin üzerine ağaç devrildi.

İstasyon Caddesi’nde öğlen saatlerinde Almanya’da yaşayan ve tatil için memleketi Lüleburgaz’a gelen gurbetçi Özlem K’nin kullandığı otomobilin üzerine ağaç devrildi. Köklerinin bir bölümünün çürüdüğü ve rüzgarın da etkisiyle devrilen ağaç, otomobilde maddi hasar meydana getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri tarafından otomobil kurtarıldı.

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