Siemens
SON
DAKİKA
Ambulansa yol vermeyen sürücü trafikten men edildi
Pınar Damar'ın katil zanlısı olan kuzeninin eşi tutuklandı
Tatile giden genç kıza dehşeti yaşatan şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak
Pınar Damar’ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Tatile giden genç kıza dehşeti yaşatan şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Tatil için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen genç kıza dehşeti yaşatan şahsın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.

Tatile giden genç kıza dehşeti yaşatan şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Tatil için Sakarya’nın Karasu ilçesine gelen genç kıza dehşeti yaşatan şahsın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.

İstanbul’da yaşayan Şevval Ö., bayram tatilinde ailesi ile birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesine geldi. 19 Temmuz Salı günü gece saat 00.30 sıralarında Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde sahilde yürüyüş yapmak için konakladıkları evden çıkan Şevval Ö., iddiaya göre sokakta Talip A.’nın sözlü tacizine maruz kaldı. Kendisine tekliflerde bulunan tacizciye tepki gösteren genç kız, telefonunu çıkartarak tacizcinin aracının plakasının fotoğrafını çekerek şikayetçi olmak istedi. Fotoğraf çekildiğini fark eden Talip A., araçtan inerek genç kıza saldırdı. Saldırıdan kurtulmak isteyen genç kız, bir tekel bayiine girerek yardım istedi. Tekel bayiine de gelen saldırgan, genç kıza yumruk ve tekmeler ile saldırıp telefonunu parçaladı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından genç kız darp raporu alırken, tacizci Talip A. ise tutuklanarak Sakarya 1. Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Çok sayıda farklı suçtan kaydı varmış

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Talip A.’nın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Şahsın sosyal medya üzerinde silahla verdiği poz başta olmak üzere diğer paylaşımları da dikkat çekti. Talip A.’nın “Erkek adam yalakalık, sarkıntılık yapmaz", "Canımı yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı", "İnsanlar gerçek yüzlerini, sizden istediklerini alamadıklarında gösterirler” şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Anne çocuk etkinlikleri başladı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Elektrik kesintilerine dikkat !
Elektrik kesintilerine dikkat !
Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı
Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı
Kaymakam Toğan'dan 15 Temmuz Mesajı
Kaymakam Toğan’dan 15 Temmuz Mesajı
Başkan Yılmaz'dan 15 Temmuz Mesajı
Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz Mesajı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin