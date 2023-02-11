Tatile rağmen okulları terk etmeyip depremzedeler için seferber oldular

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı etkisi olan depremlerin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber olurken, okulların tatil olmasına rağmen öğretmenler, öğrenciler, veliler, idareciler ve eğitim kurumu çalışanları okullarda canla başla yardım faaliyetlerinde görev yapıyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye, depremzede vatandaşlar için seferber olurken, depremden etkilenen bölgelere her türlü destek için çalışmalar sürüyor. İzmir’de Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yardım organizasyonunda da, öğretmenler, öğrenciler, veliler, idareciler ve eğitim kurumu çalışanları deprem bölgelerindeki vatandaşlar için seferber oldu. Uzatılan ara tatile rağmen okullarına giden eğitimciler, öğrenci ve veliler hem gelen yardımları toplayıp tasnif ediyor; hem de deprem bölgesi için toplanan malzemeleri tırlara yüklüyor. Şimdiye kadar afet bölgesine 7 tır dolusu yardım malzemesi gönderilirken, malzemeler için ayarlanan ve hangar olarak kullanılan Bornova Şükrü Ergil Spor Salonu’na yardımların geldiği, afet bölgesine sevkiyatın da süreceği bildirildi.

Tatillerini insanlık için değerlendirdiler

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, öğrenci ve öğretmenlerin tatillerinde de afet bölgesindekiler için seferber olduklarını söyleyerek, "Buradaki çocuklarımızın tamamı gönüllülük esasına dayalı olarak çalışıyor. Hazırladığımız malzemelerle doldurduğumuz tırları, çocuklarımızın da desteğiyle gece gündüz demeden, soğuk demeden organize ettik. Çocuklarımızın bu tatil günlerini insanlık için çok önemli bir şey için değerlendirdikleri için çok mutluyuz. Burada toplanan yardımlarda, öğrenci, öğretmen, veli, idareci, çalışan herkesin emeği var. Öğrencilerimiz buradaki depolara hem gelen yardımları taşıdı, hem de tasnif edip tırlara yüklemeye yardımcı oldu. Şu ana kadar 7 tır yardım malzemesi gönderdik. Bornova İlçe Eğitim Müdürlüğü olarak bu organizasyonu gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

Çocuklardan duygulandıran yardımlar

Öğrenciler ve çalışanlar, gece, gündüz, soğuk demeden depremzedeler için çalıştıklarını aktarırken, hazırlanan yardım kolilerinde çocukların çikolata, şeker ve harçlıklarını da depremzedeler için gönderdikleri görüldü. Bornova İlçe Milli Eğitim çalışanı Neriman Kalman, "Onlara bir umut verebildiğimiz ve herkesin katkısını gördüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah dualarımızla, desteklerimizle bu işin üstesinden gelebilmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

Yardım kolisi hazırlamada yardımcı olan lise öğrencisi Elif Akci ise, "Buraya sabah saatlerinde gelip akşam saatlerine kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ara tatil de uzatıldığı için her gün buraya gelmeye çalışacağım. Acılarımızı dindirmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen ne yazık ki bu" dedi.

Duygulandıran kolilerin de olduğunu söyleyen okul çalışanı Emine Yıldırım, "Kolilerin içerisinde bizi duygulandıran yardımlar da vardı. Çocuklar tarafından hazırlanan kolilerde bunları görüyoruz sıklıkla. Örneğin bir çocuğumuz içinde çikolatalar olan bir paket hazırlamış, duygulu notlar yazmışlar. Kimi çocuğumuz harçlıklarını bağışlamışlar. Onları gördüğümde duygularıma hakim olamadım" sözlerine yer verdi.