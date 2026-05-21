Tatili olmayan tek sektör tarım: İl Müdürü merada üreticiyle buluştu

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa’da merada koyunlarını otlatan üreticiyi ziyaret ederek kırsal üretim ve destek projeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, teknik ekip eşliğinde Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Mahallesi’nde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiyle bir araya geldi. Merada gerçekleştirilen ziyarette üreticinin çalışmaları yerinde incelenirken, Bakanlık tarafından yürütülen "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında sağlanan destekler ve kolaylıklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Tatili olmayan tek sektör tarımdır"

Ziyaret sırasında üretim sürecine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler de yapıldı. İl Müdürü Aksoy, üretimin sürekliliği ve emeğin önemine dikkat çekerek, "Tatili olmayan tek sektör tarımdır" ifadeleriyle tarım faaliyetlerinin yılın her günü devam eden yapısını vurguladı.