Tatlıpınar Enerji halka arz oluyor

Ağaoğlu Şirketler Grubu’na bağlı Tatlıpınar Enerji, SPK’dan aldığı halka arz izninin ardından Borsa İstanbul’un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. ‘TATEN’ koduyla işlem görecek olan şirketin talep toplama tarihleri 10-11 Ağustos’ta gerçekleşecek. Halka arz süreci ise Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım tarafından yürütülecek.

Gayrimenkul başta olmak üzere turizm ve enerji alanlarında faaliyet gösteren Ağaoğlu Şirketler Grubu, enerjinin önemli oyuncularından biri olmak için kolları sıvadı. Grubun önemli enerji yatırımlarını çatısında topladığı Tatlıpınar Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan halka arz için onay aldı. 10-11 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak olan Tatlıpınar Enerji, ‘TATEN’ koduyla Borsa İstanbul’un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı ise Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım tarafından gerçekleştirilecek.

Şirketin 115,5 MW’lık mevcut kurulu gücüne ek olarak 79 MW güneş enerjisi santrali (GES) ve 33,6 MW rüzgâr enerjisi santrali (RES) olmak üzere hibrit kapasite artırım izni bulunuyor. Geliştirmesine başlanan bu yatırımlar da tamamlandığında şirketin, 228,1 MW’lık kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Tatlıpınar Enerji’nin halka arz olmasıyla yepyeni bir sürecin başlayacağını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, “Ağaoğlu, 42 yıldır ‘yaşam mimarı’ sloganıyla ülkenin sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sunuyor. Bugüne kadar 40 binin üzerinde konut, ofis ve ticari alan üretimi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra enerji sektörünün de en eski oyuncularından biriyiz. 2007 yılında almaya başladığımız lisanslarla yenilenebilir enerji sektörünün ilk yatırımcıları arasında yer alıyoruz. Bugüne kadar gayrimenkul müşterilerimize kazandırdık, şimdi de borsa yatırımcısına kazandıracağız.” dedi.

Grup olarak geliştirdikleri enerji projelerinin toplam kurulu gücünün 637 MW’a ulaştığını belirten Kutluğ, “Bugün Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji santrallerinin bazılarının altında bizim imzamız bulunuyor. Bu şirketlerden bazıları da Borsa İstanbul’un üyeleri arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Halka arz gelirinin büyük bir kısmı yeni yatırımlarda kullanılacak

Ağaoğlu Enerji Grubu olarak, başta rüzgâr santralleri olmak üzere bugüne kadar yenilenebilir enerji sektörüne 550 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirten Kutluğ, “yenilenebilir enerji santrallerine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Grubun bünyesinde Tatlıpınar Enerji haricinde ayrıca Yalova Çınarcık’ta 45MW’lık Esenköy RES, Gemlik’te 58,5 MW’lık Kürekdağı RES, Amasya’da 24.55 MW’lık Umutlu HES ile Düzce’de 12,5 MW enerji üretim lisansına sahip biyokütle elektrik üretimi santrali mevcut.

Odağımızda enerji depolama, yurt dışı yatırımları ve hidrojen var

Dünyada özellikle yenilenebilir alanında teknolojinin sürekli geliştiğini, bu gelişmeleri yakından izlediklerini ifade eden Kutluğ, yenilebilir enerjinin 7/24 kullanılabilmesi için depolama yatırımlarının gündemlerinde olduğunu ifade ederek açıklamalarına şöyle sonlandırdı: “Odağımızda kısa vadede yurt dışı yenilenebilir enerji projeleri geliştirmenin yanı sıra, orta vadede enerji depolama ve gelecekte hidrojen olacak.”