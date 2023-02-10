Tatvan'dan giden komandolar 110. saatte enkazdan bir kişiyi sağ çıkardı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde Adıyaman’da arama-kurtarma faaliyeti yürüten Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekibi, bir kişiyi 110. saatte enkazdan sağ çıkardı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bitlis’ten depremin en çok hasar verdiği kentlerden Adıyaman’a görevlendirilen Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurları, Alitaşı Mahallesi’nde Menekşe Apartmanının enkazında çalışma yürüttü.

Ekiplerce, depremden 110 saat sonra Menekşe Apartmanının enkazından sağ kurtarılan 71 yaşındaki Şevket Fırat, ambulansla hastaneye götürüldü.