TAV Havalimanları'na 'En İyi İşveren' ödülü

TAV Havalimanları, kurum kültürü ve çalışan deneyimi üzerine çalışmalar yürüten araştırma kurumu Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye’nin en iyi 10 işveren markası arasında yer aldı.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, Great Place To Work’ün açıkladığı Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2023 Listesi’nde sekizinci sırada yer aldı. Çalışanlara yönelik anket ve değerlendirmelere göre belirlenen ödüller Hilton İstanbul Bomonti Otel’de gerçekleştirilen törenle sahiplerine teslim edildi.

TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, “ TAV Havalimanları olarak tüm dünyada her gün on binlerce yolcuya en iyi seyahat deneyimini sunmak üzere çalışıyoruz. Bugün 29 ülkede 108 havalimanında ayak izimiz bulunuyor. Havalimanı deneyiminin her adımında hizmet sunan 35 binden fazla çalışanımız var. Çalışan memnuniyetini doğrudan ve bağımsız bir şekilde ölçümleyen bu çalışmanın sonucunda ödül almaya hak kazandığımız için mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ederek, kurumsal değerlerimize uyumlu bir kültürü güçlendirmek üzere çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

TAV Havalimanları hakkında

Havalimanı finansmanı, geliştirme ve işletmeciliğinde küresel bir marka olan TAV Havalimanları, 2022’de 78,5 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirket Türkiye, K. Makedonya, Gürcistan, Kazakistan, Tunus, Letonya, Suudi Arabistan ve Hırvatistan’da toplam 15 havalimanında faaliyet gösteriyor. TAV Havalimanları iştirakleriyle gümrüksüz mağazacılık, yiyecek-içecek, yer hizmetleri, bilişim, özel güvenlik ve ticari işler olmak üzere havalimanı operasyonun her adımında entegre hizmet sunuyor. Şirket hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görüyor ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor. TAV Havalimanları 2050’de net sıfır emisyon hedefiyle hareket ediyor.