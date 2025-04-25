TAV Havalimanları üç ayda 17,8 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları 2025’in ilk üç ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Dış hat trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 9,8 milyon oldu. Aynı dönemde iç hat trafiği de yüzde 4 artışla 8 milyona ulaştı.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları’nın konsolide cirosu yılın ilk üç ayında 379 milyon avro oldu. Antalya yatırımını tamamlayarak hizmete açan şirket Ankara’daki yatırımlarını da önümüzdeki günlerde tamamlamaya hazırlanıyor.

"Yaz sezonunun canlı geçmesini bekliyoruz."

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "2025’in ilk çeyreğinde dış hat yolcumuz geçen seneye kıyasla yüzde 5 büyüdü. Antalya’da görece daha soğuk geçen bir ilk çeyrek, Paskalya takvimi ve Ramazan bayramı trafik üzerinde etkili oldu. Mevsimselliğin yüksek olduğu bir sektör içindeyiz. Yıllık dış hat yolcumuzun yüzde 13’üne birinci çeyrekte hizmet verirken, yüzde 39’unu üçüncü çeyrekte ağırlıyoruz. Yaz sezonunun canlı geçmesini bekliyoruz. Nisan ayında Antalya’da yapmakta olduğumuz terminal ve hava tarafı yatırımlarımızı tamamladık. Planladığımız ek yatırımlarla, imtiyaz süremiz içinde havalimanının kapasitesini 80 milyon yolcunun üstüne çıkaracağız. Antalya Havalimanı’nın uzun vadeli proje finansmanı kredisi için bankalarla anlaşmamızı da imzaladık. Akdeniz’in en büyük turizm destinasyonu olan Antalya’da hem misafirlerimizi ağırlayacağız hem de yatırımcılarımız için değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

"Net borçluluğumuz yatırım dönemimize rağmen artmadı"

Açıklamalarının devamına TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Kaptan, "Ankara’da yapmakta olduğumuz yatırımlarımız da takvime uygun ilerliyor. Buradaki yatırımlarımızı da ikinci çeyrek içinde tamamlamayı planlıyoruz. Çevresel sorumluluk ve operasyonel verimliliğe yönelik uzun vadeli bağlılığımızın bir parçası olarak, güneş enerjisi projelerimizde sürekli ilerleme kaydettik. Bodrum ve İzmir’deki güneş enerjisi santrallerinin inşaatı programa göre ilerliyor ve 2025’in ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. İlk çeyreği, trafik büyümemizin çok üstünde yüzde 18’lik kuvvetli bir ciro büyümesiyle kapadık. Fiyat ayarlamaları, ticari harcama artışı, Almatı’da açtığımız yeni ticari alanlar ve TAV Technologies şirketimizin Katar’da yürütmeye başladığı yeni proje ciro artışının yolcu artışı üstünde gerçeklemesinde etkili oldu. Bu projenin marjlar üzerindeki seyreltici etkisi, geçen sene FAVÖK’e olumlu katkı yapan bir kerelik gelirler ve TL enflasyonu sebepleriyle, düşük sezonda FAVÖK büyümesi ciro büyümesinin altında kaldı. Bu sene FAVÖK altında gerçekleşen 40,1 milyon avro tutarında gayri nakdi etki de gene düşük sezonda, net karlılığı orantısız bir miktarda baskıladı. Net borçluluğumuz yatırım dönemimize rağmen artmadı ve 1,8 milyar avroda sabit kaldı. Yukarıda da bahsettiğim gibi, canlı bir yaz sezonu trafiği beklemeye devam ediyoruz. Ayrıca Yönetim Kurulumuzun iletmiş olduğu 2025 yılı net karımızdan temettü dağıtma niyetini de yatırımcılarımızla paylaşmak isterim. Yeniden temettü dağıtmaya başlamak, şirketimiz için önemli bir eşiğin daha geçilmesi anlamına geliyor. Tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.