Tava ciğerin can yoldaşı Karaağaç biberinin hasadı 100 işçiyle 40 derece sıcağın altında başladı

Edirne’de 40 dereceyi bulan sıcağın altında ciğerin can yoldaşı patentli ve tescilli Karaağaç biberinin hasadı 100 tarım işçisiyle başladı.

Edirne’de ciğerin can yoldaşı Karaağaç acı biberinin hasadı 40 derece sıcağın altında başladı. Biberler, iplere dizilip kurutulduktan 1 buçuk ay sonra 800 TL’den satılacak. Yeşil biberin kilosu ise 50 TL’den alıcı buluyor.

Edirne’nin meşhur tava ciğerinin vazgeçilmez garnitürü olarak ciğerin yanında misafirlere sunulan Karaağaç acı biberinin hasadını yapan tarım işçileri hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı güneşin altında büyük emek harcıyor. İşçiler tarafından sabahın ilk ışıklarında toplanmasına başlanılan acı biberler, iplere dizilip kurutulduktan 1 buçuk ay sonra sofralardaki yerini alacak. Meşhur Karaağaç biberi Edirne’nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ, Bodrum ve daha birçok ilin tatlı acısını karşılıyor. Tarım işçileri ise günlük 300 ila 400 lira arasında yevmiye kazanarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Edirneli üretici Tunahan Ule, Karaağaç biberinin hasadına başladıklarını ifade ederek, "Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde 97 dönüm alanda Karaağaç acı biberini yetiştiriyoruz. Bu yıl yağmurlardan dolayı biberlerimizi biraz geç ektik. Normalde 1 Mayıs’ta ekiyoruz ama biz 15 Mayıs’ta ekmek zorunda kaldık. Böyle olunca hasada da geç kaldık, 15 Temmuz’da yapmamız gereken hasadı bugün yapıyoruz. Biberimiz patentli bir biber. Sadece Edirne’de Karaağaç Mahallesi’nde sınır topraklarında yetişiyor. Biberi toplamaya devam ediyoruz. Biberin hasat sonrası imece usulü tek tek iplere dizilip gölgede kurutuluyor. Kuruduğu yerin ise nemli olmaması lazım. 40 dereceyi bulan havalarda topluyoruz bu biberi, zor oluyor ama alıştık. Bu sene 250 tona yakın verim bekliyoruz. Bu biber sadece Edirne’ye değil, diğer illerdeki ciğercilere de buradan gidiyor ama mutlaka kuru olarak gitmesi gerekiyor. Yaş giderse kurumaz. Kuru halinin kilosu ise bu yıl 800 liradan satışa sunulacak" dedi.

"Bu yıl geç de olsa iki aşık birbirine kavuşmak üzere"

Sıcak havanın altında çalışan tarım işçilerine kavala kurabiyesi ikram eden Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, “Bu yıl geç de olsa iki aşık birbirine kavuşmak üzere. Dünyanın en tatlı acısıyla tava ciğer birbirine kavuşuyor. Yüzlerce ton hasat edilecek burada, o yüzlerce ton biber de iplere dizilecek ve kurutulacak. Ondan sonra da 1 buçuk ay geçtikten sonra sofralarımıza gelecek. Bu biberi özel yapan Karaağaç’ın kendisidir. Yani 3 suyun geçtiği yerde kendi tohumuyla yetişmesi. Bu biber dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmiyor, o acılığı vermiyor. Memleketimizde çok acı var ama bunun gibi tatlı acı yok" şeklinde konuştu.

Tarım işçilerinden Sevdiye Kabakçı, sıcağın altında çalışmanın zor olduğunu ama yine de mesaiye devam ettiklerini belirtti.

Sıcak havanın altında çalışmaya alışık olduğunu vurgulayan mevsimlik işçi Hülya Yaprak, birçok ürünün hasadında çalıştığını ve şimdi ise biber hasadını yaptığını ifade etti.

Bu yıl biberlerin verimli olduğunu söyleyen işçilerden İstek Tabakçı da, yaptıkları işlerini sevdiğini söyledi.

Biber hasadının güzel geçtiğine değinen mevsimlik tarım işçilerinden Serap Armutkıran, aile geçimine destek olmak için çalışmaya mecbur olduklarını belirterek, “Hava çok sıcak ve yevmiyelerimiz 400 lira oluyor. 40 derecenin atında çalışmak zor oluyor. 30 senedir devamlı biber topluyorum. Kızımı okuttuğumdan dolayı çalışmak zorundayım. Biber toplamayı çok sevdiğimiz için 4 ele topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Diğer tarım işçileri de sıcak hava kendilerini etkilese de çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.