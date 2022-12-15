Tavşanlı Höyük kazısı 2022'nin en önemli arkeolojik buluşları arasında

Kütahya Tavşanlı Höyük kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve destekleri, BŞEÜ Rektörlüğü ve bir porsenel firmasının katkılarıyla sürerken, kazı 2022’nin en önemli arkeolojik buluşları arasında yer aldı.

Son bir yıl içinde Türkiye’nin her tarafında gerek masa başında, gerekse arazide emek harcayan arkeologlar ve ilişkili bilim dallarından insanlar sayesinde birbirinden önemli keşifler yapıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında yapılan kazı ise en önemli arkeolojik buluşlar arasında yer aldı.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında geçen yıl başlatılan Kütahya Tavşanlı Höyük kazıda Kütahya’nın bilinen en eski yerleşmesine ait izlere rastlandı. Son dönemde 3 bin 300 yıllık benzersiz bir mühür ve hançer, 4 bin 200 yıllık fındık ve mermer kalıntıları aralarında olduğu 500’e yakın arkeolojik eserin gün ışığına çıkarıldı. BŞEÜ Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında yürütülen kazılar sonucu çıkan arkeolojik eserler 2022 yılının en önemli arkeolojik buluşlarında ilk üçe girdi. Kazıdan çıkarılan benzersiz buluntuların Batı Anadolu tarihini aydınlatabileceği bilgisi verildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kazı çalışmasının başkanlığını yapan Doç. Dr. Erkan Fidan ve ekibini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.