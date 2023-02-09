Tavşanlılı gençlerden yardım seferberliği

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gençler, yardım seferberliğinde en büyük katkı sağlayanlardan oldu. Büyük deprem felaketi yaşanan ülkemizde hızla yaraların sarılması için düzenlenen kampanyanın Tavşanlı’daki en büyük destekçileri gönüllü gençler oldu.

Hayırsever vatandaşlar tarafından Belediye Pasajı’ndaki Yardım Merkezi’ne getirilen yardım kolileri, belediye personeli ve gönüllü gençler tarafından tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Sabah saat 8.30’da Yardım Merkezi’ne gelen gençler, akşam geç saatlere kadar çalışmalara destek veriyor.

Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kaymakamlık ile birlikte oluşturulan ve koordinatörlüğünü de Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Dinçer’in üstlendiği yardım merkezindeki tüm gönüllü gençlere teşekkür etti.