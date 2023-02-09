Tavşanlılı iş adamından 1 milyon TL'lik deprem bölgesine bağış

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. Tavşanlılı iş adamı da 1 milyon TL deprem bölgesine bağış yaptı.

Türkiye, son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu. Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla gerçekleşen depremin ardından iş adamları, şirketler, STK’lar afetin yıktığı 10 il için seferber oldu. Bunlardan biri de Tavşanlı ilçesinde mobilya sektörünün öncülerinden bir firma deprem bölgesine bir milyon TL’lik yardımda bulundu. AFAD hesabına 1 milyon TL yatırdıklarını belirten iş adamı Yaşar Kara, "Geçmiş olsun Türkiye diyoruz. 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem sonrasında ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim. Bugün AFAD’a 1 milyon TL gönderdik. Ayrıca diğer vakıf ve derneklere de yardımlarımız devam ediyor. Allah nasip ederse bütün gelirlerimizi depremzede kardeşlerimize göndermek istiyoruz. Ayrıca yarından sonra da kendimiz bizzat giderek çorba ikramları ve diğer yardımlarda bulunmak istiyoruz." dedi.