Tavuk Dünyası, 'AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Restoran' ödülünü aldı

Tavuk Dünyası, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) AVM’lerde en beğenilen ve tercih edilen perakende markalarını belirlemek için AKADEMETRE Türkiye ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarında, ‘restoran’ kategorisinde birinci seçildi.

AYD’nin AKADEMETRE Türkiye ile bu yıl 14’üncüsünü gerçekleştirdiği araştırmada, 1 Ekim-25 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin 25 ilinde, yaklaşık 2 bin 400 tüketiciye 20 kategoride, AVM’lerde en çok tercih ettikleri ve beğendikleri perakende markaları soruldu. Tavuk Dünyası araştırma sonucunda, kendi kategorisinde en fazla beğenilen marka oldu.

Araştırmada kategorilerinde birinci seçilen markalara, 20 Kasım tarihinde İstanbul’da düzenlenen AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi kapsamında düzenlenen törenle ödülleri verildi. Alışveriş ekonomisinin geleceğini konuşmak üzere, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getiren 14. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi kapsamında düzenlenen ödül töreninde Tavuk Dünyası adına ödülü Tavuk Dünyası Franchise & Emlak Geliştirme Direktörü Murat Arıcıoğlu ve Tavuk Dünyası Pazarlama Müdürü Cansın Yavuz birlikte aldı.

Verilen bilgiye göre, bugün Türkiye’nin 53 şehrinde, İspanya’da, Rusya’da ve KKTC’de restoranları bulunan marka, ‘Fast Causal’ restoran deneyiminin önde gelen temsilcileri arasında yer alıyor.