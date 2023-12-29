Tavuk Dünyası 300'üncü restoranını Bursa'da açtı

Tavuk Dünyası, kuruluşunun 11’inci yılında Türkiye genelindeki restoran sayısını 300’e çıkarttı. Bursa’da gerçekleşen 300’üncü restoranının açılışını TEMA Vakfı aracılığıyla Malatya Fethiye ağaçlandırma sahasında 10 bin fidanla oluşturacağı hatıra ormanıyla taçlandırıyor. Tavuk Dünyası, önümüzdeki dönemde de her yeni restoran açılışı için fidan bağışında bulunmaya devam edecek.

Tavuk Dünyası, sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında 300’üncü restoranını Bursa’da faaliyete geçirdi. ‘Fast-casual’ restoran deneyiminin Türkiye’deki öncülerinden Tavuk Dünyası, sektör dinamiklerini göz önünde bulunduran yenilikçi hizmet anlayışıyla örnek bir büyüme grafiği sergiliyor. Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, düzenli olarak gerçekleştirdikleri tüketici araştırmalarıyla misafirlerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru okuduklarını, bu sayede yükselen bir büyüme grafiği ortaya koyabildiklerini söyledi. Mumcu, Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi’ndeki 300’üncü restoranlarının açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tavuk Dünyası bugün, Türkiye’nin 54 şehrindeki ve yurtdışındaki restoranlarında her ay milyonlarca misafiri ağırlayan büyük bir restoran zinciri. Kurulduğumuz günden bu yana sürekli geliştirdiğimiz menümüze yenilerini eklediğimiz lezzetlerimiz ve benimsediğimiz kaliteli hizmet anlayışımızla misafirlerimize yenilikçi bir deneyim sunuyoruz. Tavuk Dünyası, doyurucu kocaman tabaklarını özgün restoran deneyimiyle birleştiren ve bu özgün deneyimi en keyifli şekilde misafirlerine yaşatmak için ilk günkü heyecanıyla çalışmalarını sürdüren bir marka. Bu anlayış, bugün bizleri 300’üncü restoranımızı açma mutluluğuna eriştirdi” diye konuştu.

Yürüttükleri tüm çalışmalarda tüketiciye dokunmayı önemsediklerini dile getiren Mumcu, “Bizim için tüketiciye dokunan marka olmanın sırrı ziyaretçilerimizin beklentilerini doğru şekilde anlamaktan geçiyor. Tavuk Dünyası’nda misafirlerimizin memnuniyeti tüm çalışmalarımızın odağında” dedi.

Bursa’da 16 restorana ulaştı

Tavuk Dünyası Türkiye’deki 300’üncü restoranının açılışını yaparken, Bursa’daki restoran sayısını da 16’ya çıkarmış oldu. Bursa, yatırım yapılan öncelikli şehirler arasında yer almasının yanı sıra, markanın en çok restoranının yer aldığı beşinci şehir olma özelliğini taşıyor. CEO Volkan Mumcu, “Biz Bursa’yı, Bursa halkı da bizi çok sevdi. Bugün 300’üncü restorana ulaşmanın gururunun yanı sıra, Bursa’da 16 restoran ile faaliyet göstermeye başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Her yeni restoran açılışı için fidan bağışı

Mumcu, çevre ve sürdürülebilirliğe önem veren bir marka olarak, 300’üncü restoranlarının açılışını, 10 bin fidanlık hatıra ormanı ile taçlandırmak istediklerini söyledi. Mumcu, Malatya Fethiye’de TEMA Vakfı aracılığıyla oluşturacakları hatıra ormanı dışında her yeni restoran açılışı için fidan bağışında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti. Volkan Mumcu, global marka olma yolculuğunda, ‘Gagawa’ markasıyla İspanya’daki büyümesini sürdüren Tavuk Dünyası’nın İspanya’da da 10 restorana ulaştığını belirtti. Mumcu, “Ekim 2022’de başkent Madrid’de açılan ilk restoranımızın ardından Barcelona, Sevilla, Malaga, A Coruna, Murcia ve Oviedo gibi ülkenin gözde şehirlerinde dokuz restoran daha faaliyete geçirdik” dedi.

Mumcu, Tavuk Dünyası olarak 2024’te de sundukları deneyimi zenginleştirmek adına, ziyaretçilerini değişik kanallar üzerinden dinlemeyi sürdüreceğini söyledi. Mumcu, “Bu amaçla internet sitemizi ve online deneyimimizi bir üst seviyeye çıkaracağız. Bunun için dijital dönüşüm çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Gelecek yıl ürün geliştirme ve inovasyon çalışmalarımız da her zaman olduğu gibi aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı.

Üretim tesisi, operasyon ve yönetim birimlerinde doğrudan; şubeleri bünyesinde ise dolaylı olarak yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlayan Tavuk Dünyası, 2024’te yeni istihdam fırsatları oluşturmayı hedefliyor.