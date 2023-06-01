Tavuk Dünyası görselini değiştirdi

Tavuk Dünyası, görsel dünyasında değişikliğe gitti. Tavuk Dünyası CMO’su Ceylan Özmen, “Yeni görsel dünyamızda dünyanın dört bir yanındaki çeşitli baharatların çeşit çeşit renklerinden ilham aldık. Bu yeni dünya, baharatların canlılığı ve renkleriyle insanların hayatındaki renkliliği bir araya getirerek yepyeni ve “hayata renk katan” bir görsel zenginlik oluşturuyor” dedi.

İlk restoranını açtığı 2012 yılından bu yana, her yıl milyonlarca misafiri restoranlarında ağırlayan Tavuk Dünyası, misafirlerine çok daha renkli ve canlı bir deneyim sunma hedefiyle görsel dünyasını yeniledi. ‘Tavuk Dünyası Hayata Renk Katar!’ marka özünden beslenen yeni görsel kimlik, dünyanın dört bir yanındaki baharatların zengin görselliği ve göz kamaştırıcı renklerinden ilham alıyor.

“Baharatların canlılığı ile insanların renkli dünyasını birleştirdik”

Tavuk Dünyası’nın yeni görsel kimliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Tavuk Dünyası CMO’su Ceylan Özmen, “Hem kendimize hem de müşterilerimize çok daha keyifli bir dünya sunduğumuz bu yenilenme ile hayatın sunduğu tüm renklere kucak açıyoruz. Tavuk Dünyası deneyiminin her adımında misafirlerimizle birlikte hayatın renklerini birlikte keşfedeceğimiz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni görsel dünyamızda dünyanın dört bir yanındaki çeşitli baharatların çeşit çeşit renklerinden ilham aldık. Bu yeni dünya, baharatların canlılığı ve renkleriyle insanların hayatındaki renkliliği bir araya getirerek yepyeni ve “hayata renk katan” bir görsel zenginlik oluşturuyor” diye konuştu.

Yeni görsel dünya ile müşterilerine her zamankinden daha renkli ve canlı bir deneyim sunmayı hedeflediklerini de ifade eden Özmen, herkesi baharatların zenginliğinden beslenen yeni görsel dünyayı keşfetmek için Tavuk Dünyası’na beklediklerini söyledi.

Özgün ve sade tasarım

Tavuk Dünyası’nın 2012 yılında kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği en büyük görsel güncellemesi olan bu yeni kimlik değişimi ile markanın logosu da yenilendi. Yeni logo, dijital dünyanın ihtiyaçlarına uygun sade bir tasarıma sahipken, aynı zamanda eğlenceli ve samimi tasarım öğeleri içeriyor. Yeni logonun değişime rağmen tanınabilir olması da Tavuk Dünyası’nın misafirleri ile kurduğu samimi bağın korunmasını sağlıyor.