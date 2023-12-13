Tavuk Dünyası İspanya'da 10 restorana ulaştı

Tavuk Dünyası, Gagawa markasıyla Avrupa’daki istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Marka Madrid’deki dört restoranına ek olarak altı farklı şehirde yeni restoranlarını hizmete aldı. 10’uncu restoranın açılışı Barcelona’da gerçekleştirildi.

Global marka olma yolculuğunda yönünü Avrupa’ya çeviren Tavuk Dünyası, ‘Gagawa’ markası ile İspanya’daki büyümesini sürdürüyor. ‘Fast casual’ın Türkiye’deki öncülerinden Tavuk Dünyası, bu alandaki tecrübesini yurt dışına aktarıyor. İspanya’daki ilk restoranını Ekim 2022’de başkent Madrid’de açan marka, 2023’ün ilk yarısında Madrid’deki restoran sayısını 4’e çıkarmıştı. Gagawa, yılın ikinci yarısında ise Barcelona, Sevilla, Malaga, Coruna, Murcie ve Oveido gibi ülkenin gözde şehirlerinde yeni restoranlarında misafirlerini ağırlamaya başladı.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, geçtiğimiz yıl başlattıkları Avrupa yolculuğuna ivme kazandırdıklarını belirtti. Mumcu, “Tüketici araştırmalarımızın ve fizibilite çalışmalarımızın isabetli sonuçlar verdiğini görme imkânı bulduğumuz bu süreçte, damak tatlarımızın büyük benzerlik taşıdığı İspanya halkıyla güçlü bir bağ kurmayı başardık. Başkent Madrid dahil olmak üzere 7 şehirde toplam 10 restoranda misafirlerimizle buluşuyoruz. Globalleşme stratejimiz kapsamında çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.