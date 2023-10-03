Tavuk Dünyası İspanya'daki restoran sayısını altıya çıkardı

Yurt dışı pazarlardaki büyümesine ‘Gagawa’ markasıyla devam eden Tavuk Dünyası, İspanya’daki restoran sayısını altıya çıkarttı.

Global marka olma hedefiyle yurt dışı yatırımlarında yönünü Avrupa’ya çeviren Tavuk Dünyası, ‘Gagawa’ markası ile İspanya’daki altıncı restoranını hizmete aldı. Yeni restoran, A Coruna şehrindeki Marineda City alışveriş merkezinde hizmet vermeye başladı. Tavuk Dünyası’nın başkent Madrid’de ve Malaga kentlerinde de restoranları bulunuyor.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu yaptığı açıklamada, “Yurt dışında Gagawa markamız ile faaliyet gösteriyoruz. Tavuk Dünyası Türkiye’de kendi kulvarında öncü rol üstlenmeye devam ederken, Gagawa ile dış pazarda hızlı büyümesini sürdürüyor. Global marka olma hedefimiz kapsamında Avrupa pazarına geçen yılın Ekim ayında giriş yaptık. İlk yatırımımızı İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirmiştik. Böylesine kısa bir zamanda altı restorana ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Halen birçok ülkeden franchising talebi aldıklarını vurgulayan Mumcu, “Yurt dışında gerçek anlamda başarı yakalayabileceğimiz ülkelerde kapsamlı bir plan çerçevesinde hareket ediyoruz. İspanya restoranlarımız ile Avrupa ülkelerini çok daha yakından inceleyip değerlendirme fırsatı buluyoruz” dedi.

"İspanyollar da Tavuk Dünyası menülerini beğendi"

Ürün ve konseptlerini geliştirirken Avrupa’da çok sayıda pazar araştırması yaptıklarının altını çizen Mumcu, “Türk tüketicisinin beğenisini kazanmış, sevilen menülerimize ek olarak İspanyol tüketicilerimizin damak zevkine uygun yeni lezzetlerle menümüzü zenginleştirdik. Yeni şubelerimizde de misafirlerimize özgün lezzetlerimizi kendilerini iyi hissedecekleri güzel bir atmosferde ve alakart servisle sunuyoruz” diye konuştu.