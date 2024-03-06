Tavuk Dünyası'na 'Yılın En İyi Restoran Zinciri' ödülü

Tavuk Dünyası, İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından bu sene 5’incisi düzenlenen ve yaklaşık 3 bin öğrencinin oylarıyla belirlenen Kariyer Onursal Ödülleri’nde ’Yılın En İyi Restoran Zinciri’ ödülüne layık görüldü.

2022 yılından itibaren “Askıda Ne Var” ve “Kampüste Ne Var” sosyal yardımlaşma platformları ile yan yana gelerek üniversite öğrencilerini ‘iyi yemek’ ile buluşturan, yeme içme sektörünün öncü markalarından Tavuk Dünyası, gençlerden aldığı ödüllerine bir yenisini ekledi. Yapılan açıklamaya göre, ‘Fast-casual’ restoran deneyiminin Türkiye’deki öncülerinden Tavuk Dünyası, İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen ve yaklaşık 3 bin öğrencinin oylarıyla belirlenen Kariyer Onursal Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Restoran Zinciri’ ödülünü kazandı. Geleceğin liderleri tarafından layık görülen bu ödül, markanın hizmet anlayışı, servis kalitesi, lezzeti, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle gençlerin takdirini topladığını bir kez daha gösterdi. 5 Mart’ta düzenlenen Kariyer Onursal Ödülleri’nde üniversite öğrencilerinin oylarıyla; spor, kültür, dijital medya, müzik, sinema, tiyatro başta olmak üzere 17 kategoride ödüller dağıtıldı. Kariyer Onursal Ödülleri gecesinin tüm geliri ise down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli gençlerle ailelerinin çalıştığı DOSTEV yararına bağışlandı.

Tavuk Dünyası adına ödülü alan CMO Ceylan Özmen, gençlere yönelik projeleri ve aldıkları anlamlı ödül hakkında şunları söyledi: “İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinden aldığımız ‘Yılın En İyi Restoran Zinciri Ödülü’, gençlerle kurduğumuz sağlam ilişki adına bizim için çok değerli. Alternatiflerin çok olduğu bir ortamda, son derece bilinçli ve aktif tüketiciler olan gençlerin tercihi olmaktan dolayı son derece gururluyuz. Gençlerin güveni ve desteği, işimizi daha da heyecan verici kılıyor. Daha fazla motivasyon ve enerji ile çalışmamıza ilham veren bu değerli ödülü bize layık gören İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü öğrencilerine gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Marka, 2023 Aralık ayında başlattığı “Tavuk Dünyası ile İyi Yemek Kampüste!” projesini bir diğer uygulaması olan “Lezzet Tırı” ile bir araya getirdi. “Askıda Ne Var” organizasyonu ile birlikte belirlenen üniversitelerdeki öğrenci kulüplerinin organizasyonlarında Lezzet Tırı ile yer alan markanın ilk durağı 27 Aralık 2023’te Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü’nün Marketing Summit etkinliği oldu. 2024 yılının etkinlik serisine ise ODTÜ İşletme Topluluğu’nun Liderlik ve Kariyer Zirvesi ile başlayan marka, Ankara’daki buluşmada gençlerden yoğun ilgi gördü.