Tavuk Dünyası'na gıda sertifikaları

Tavuk Dünyası, dünyanın önde gelen belgelendirme kuruluşu SGS’nin denetimi ile tüm dünyanın kabul ettiği IFS ve BRCGS Gıda Güvenliği Kalite Belgelerini almaya hak kazandı. 2022 yılında tüm dokümantasyon ve saha iyileştirme süreçlerini tamamlayan Tavuk Dünyası, Türkiye’de gıda kategorisinde BRCGS Gıda ve IFS Gıda sertifikalarını kazanan firmalar arasında yer aldı.

Yeme-içme sektörünün önde gelen kuruluşlarından Tavuk Dünyası, gıda güvenliği alanındaki yenilikçi uygulamalarıyla da çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, Tavuk Dünyası’nın Ankara’da bulunan Üretim ve Lojistik Merkezi, dünyanın önde gelen belgelendirme kuruluşu SGS tarafından denetlendi. Tavuk Dünyası, gıda güvenliği ve kalite denetimlerini başarı ile tamamlayarak BRCGS Gıda ve IFS Gıda Standardı kapsamında belgelenen firmalardan biri oldu.

Gıda Güvenliğinde üst standartları uyguluyor

BRCGS belgesi, gıda üretim işletmelerinde gıda güvenliğini sağlamak ve risklerin yok edilmesi şartlarını kapsayan uluslararası bir standart. IFS belgesi ise gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili olarak ürün ve proses uyumluluğunu değerlendirmeye yönelik kurulan uluslararası bir standart.

Belgeler önemli kazanımlar da sağladı

Verilen bilgiye göre; Tavuk Dünyası, her iki standardı da yerine getirerek aldığı sertifikalarla, Gıda Güvenliği ve HACCP Etkisi, Üretim Verimliliği ve Düşük Fire, Tüketici Güveni, Kalite Yönetim Sistemi ile Etkin Ölçme ve İzleme, Yasal Savunma Hakkı, Gıda Riskleri Yönetimi konularında da önemli avantajlar elde etmiş oldu.