Tavuk kovaladı diye tüfekle vurulan köpek öldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tüfekle vurularak yaralanan sokak köpeği, tedavi edildiği İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen telef oldu. Jandarma komutanlığı ekipleri köpeği vuran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün İnegöl’ün kırsal İsaören Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tüfekle sokak köpeğine ateş etti. Şüpheli kaçarken, köpek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri de yaralı köpeği merkeze götürüp tedaviye aldı. Tüfekle vurulan köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.