Tavuk tartışması cinayetinde karar çıktı

Kocaeli’de bahçeye giren tavuk sebebiyle iki aile arasında çıkan kavgada bir gencin öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında karar çıktı. Oğuzhan İpek’i öldüren 20 yaşındaki sanık, olayı kasten yapmadığını belirterek, "Benim artık bir geleceğim yok. Katil, cani veya acımasız değilim, kasten yapmadım. Karşı taraftan binlerce kez özür diliyorum" dedi. Mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi de uygulayarak 3 sanığa da ayrı ayrı 15’er yıl hapis cezası verdi.

İzmit’te 8 Ocak 2022’de meydana gelen olayda, Oğuzhan İpek’in (25) tavuklarının komşusunun bahçesine girmesi sebebiyle iki aile arasında kavga çıkmıştı. Oğuzhan İpek’in, abisi İlyas M. ile kavga ettiğini gören Yusuf M.M., Oğuzhan İpek’i bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. O gün arkadaşının yanında olan ve bıçağı sakladığı öğrenilen Ömer E.D., İlyas M. ve Yusuf M.M. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaydan yaklaşık 4 ay sonra da sanıkların evi kundaklanmıştı.

"Benim tek amacım ailemi korumaktı"

Sanıklar hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar İlyas M. (29), Yusuf M.M. (20), Ömer E.D. (21), taraf avukatları ve aileler hazır bulundu. Savunma yapan İlyas M., "Olayın olduğu gün polisi ilk arayan kişi benim. Maktul haneme kadar tecavüz ettiği için dışarı çıkmak durumunda kaldım. Sadece kendimi korudum. Kimseye zarar gelmesin diye devletinden yardım istedim, sürekli polisi aradım. İki taraf için üzgünüm. Kimseye zarar gelmesini istemezdim. Benim tek amacım ailemi korumaktı. Tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

"Katil, cani veya acımasız değilim"

Olayı kasten yapmadığını ifade eden Yusuf M.M., "Ailemi korumak amacıyla bıçağı savurdum. Yapabileceğim tek savunma hareketim oydu. Keşke polis evimizin önünde kalsaydı bu olay olmazdı. Olay nasıl bu aşamaya geldi bilmiyorum. Maktul annemi, babamı darp etti, beni tehdit etti. Maktul kaçtı yine geldi ve abime saldırdı. Bıçak olmazsa bu olay olmayacaktı. Abimi kurtarmak için bıçağı savurdum. Ambulansı ben aradım, müdahale etmeyi bilsem ilk müdahaleyi de yapacaktım. Ablam ve eniştem sağlıkçı, onların müdahale etmesine izin verdim. Benim artık bir geleceğim yok. Ben bir can aldım ancak ailemi korumak istedim. Katil, cani veya acımasız değilim. Kasten yapmadım. Karşı taraftan binlerce kez özür diliyorum" şeklinde konuştu.

"Olaya karışmadım"

Suçsuz olduğunu söyleyen sanık Ömer E.D., "Beraat ve tahliyemi istiyorum. Olaya karışmadım, sadece arkadaşımın yanında olmak için olay yerindeydim" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımın babasız kalmasının vebalini kim verecek"

Sanıklardan şikayetçi olan maktulün eşi Semra İpek, "Geçen celse sanıklar çocuklarını göremediklerini söylediler ancak benim çocuğum babası öldüğünde 10 aylıktı. Evimiz kundaklandı diyorlar, hala ev derdindeler. Çocuklarımın babasız kalmasının vebalini kim verecek. Onlar cezaevinde bile olsa birbirlerini görüyor, benim çocuklarım ise sadece mezarına gidebiliyorlar" dedi.

3 sanığa da 15 yıl hapis

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf M.M., İlyas M. ve Ömer E.D.’ye "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi de uygulayarak, 15 yıl hapis cezası verdi.