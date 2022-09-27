Tay satışında rekor fiyat 1 milyon TL oldu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından satışa koyulan ve TJK’nın ev sahipliğinde Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen tay satışı büyük ilgi gördü. Karacabey elit taylarından 19 tayın satışının gerçekleştiği açık artırmada Sürgün Kral isimli taya 1 milyon TL verilirken, bu rakam açık artırmadaki en yüksek meblağ oldu. Sürgün Kral’ı satın alan Birkan Bora Akarsu, ihalenin ardından İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Hedefimizde olan bir taydı. Bilerek girdiğimiz bir ihaleydi. Hayırlısı olsun. Güveniyoruz kendisine. İnşallah ayakları düz bassın. Diğer satılan tayların da ayakları düz bassın. Hedefimiz büyük yarışlar. İnşallah hayırlısı olur” ifadelerini kullandı.