Tayfalar mutlu: Yüzlerce kasa balık yakalandı

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar denize açıldı ve yüzlerce kasa balıkla limana döndü.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Süleymanpaşa ilçesinde lodosun ardından denize açılan balıkçıların ağlarına yüzlerce kasa istavrit, kolyoz ve sardalya gibi çeşitli balıklar takıldı. Balıkçılar teknelerinden kasa kasa balık indirirken limanda hareketlilik yaşandı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların bereketli bir gün yaşadığını belirterek, fırtınadan sonra denize açılan teknelerin yaklaşık 600 kasa balıkla döndüğünü ifade etti. Pehlivanoğlu, vatandaşların taze ve uygun fiyatlı balık yemeye devam edeceğini de söyledi.