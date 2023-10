Tayfun Canlı, 'Can dostlarımızı unutmayalım'

TAKİP ET

Edremit Belediyesi, ilgili kurumlardan yetkili kişilerin katılımıyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında sokaktaki canlar konuşuldu.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Edremit’te can dostlarımız için bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Bilgilendirme toplantısında görev ve yetkiler, ilgili kanunlar konuşularak yetkililer tarafından bilgilendirme yapıldı. Hayvanseverlerin de görüş ve önerileri alınarak paylaşımda bulunulurken, merak edilen sorular da yetkililer tarafından yanıtlandı. Salondakilere can dostlara verilmek üzere belediye görevlileri tarafından mama hediye edildi.

Bilgilendirme toplantısına katılarak hayvan sevgisinin önemini belirten Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, “Böylesi önemli bir etkinlikte Edremit Belediyesi olarak paydaş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Onlar bizim dostlarımız biraz daha özen gösterelim. Can dostlarımız için belediye ekiplerimiz 7/24 görevde. Kentte yaşanan sorunları biliyoruz her zaman can dostlarımızın yanında olacağız. Deneyimli veteriner hekimlerimiz sokaktaki canlarımız için çalışmaya devam ediyor. Bizler de tekrar ‘Bir kap bir hayat’ diyerek herkesi bu sorumluluğu almaya, canlarımızın yanında olmaya hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyoruz.” dedi. Toplantı sonrası Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı farkındalık oluşturmak amacıyla sokaktaki canlara mama verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Blk. Şb. Veteriner Hekim Ertan Şenol, Haydi Jandarma ve Polis Ekipleri, Edremit Belediyesi Veterinerlik Birimi Veteriner Hekim Vedat Keleş, Veteriner Hekim Tuğba Fırtına, Veteriner Hekim Mahmut Erçili, Balikesir İl Tarım ve Orman Müd. Veteriner Hekim Mehmet Atakan, Veteriner Hekim Mustafa Kurt, Edremit Zabıta Müd. Zabıta Komiseri Murat Çorumluoğlu, Edremit Beldeleri Hayvanları Koruma Derneği Bşk. Melike Onur Rodop, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Volkan Demirözer hayvanseverlerin sorularını yanıtladı.