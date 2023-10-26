Tayfun Canlı 'Türkiye Şampiyonu Edremit Belediyesi'nden'

Edremit Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü sporcuları Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı’yı madalyalarıyla ziyaret etti.

Edremit Belediyesi sporcuları Taekwondo da Türkiye Şampiyonluğu’na ulaştı. Şampiyon sporcular madalyalarını Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı’ya getirdi. Edremit Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü sporcuları 01-05 Ekim 2023 tarihlerinde Erzurum’da gerçekleşen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda Edremit’i temsil etti. Sporcular rakiplerini eleyerek Türkiye Şampiyonu olarak yarışmaları tamamladı. Freestyle Ferdi Ecrin Yanıt Freestyle 1. si olurken, Freestyle Pair çiftler Ecrin Yanıt ve Kerem Narlıoğlu altın ve gümüş madalyalarını aldılar. Sporcular ile birlikte antrenörleri Zeynel Çelik, Murat Gezen ve Hüseyin Narlıoğlu da Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı’yı ziyaret etti.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, “Edremit’imizi temsil eden geleceğimiz çocuklarımız Türkiye Şampiyonu olarak bizleri gururlandırdılar. Spora ve sporcuya her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Öğretmenlerine ve başarılı çocuklarımıza bu gururu bize yaşattıkları için teşekkür ediyoruz.