Tayfun Canlı İda Ultra Maraton tarihini açıkladı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 7. kez Kazdağları’nda düzenlenecek İda Ultra Maraton 1-2-3 Aralık tarihinde yapılacak.

Edremit ilçesindeki Kazdağları’nda 6 yıldan bu yana her yıl daha da büyüyerek devam eden İda Ultra Maraton’un 7.’si 1,2,3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. İda Ultra Maraton Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı’yı ziyaret ederek organizasyonla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Dede, Edremit Belediyesi’nin destekleri ile İda Ultra Maraton’un her geçen yıl daha da büyüdüğünü geçen yıl 17 ülkeden bin 700 sporcuyu ağırladığını bu yıl ise 25 ülkeden 2 binin üzerinde katılımın beklediğini ifade etti. Dede, mevcut parkurlara ilave olarak 8,5 km’lik yeni bir parkurun maratona eklendiğini de ifade etti. Dede, Başkan Yardımcısı Canlı’ya ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı’da efsanelere konu olan Kazdağları’nda bir kez daha yerli ve yabancı sporcuları ağırlamaya hazırlandıklarını ifade ederek “Edremit Belediyesi olarak sporun her branşına destek olmaya çalışıyoruz. Bu yıl 7. kez sporcularımızı 1-2-3 Aralık’ta konuk edeceğiz. Kazdağları’nın yemyeşil doğası içinde zorlu parkurlarda mücadele edecek olan başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye’nin ilk kış maratonu olma özelliği taşıyan maraton, Çanakkale Küçükkuyu Beldesi’nin Yeşilyurt Köyü’nden başlayarak Kazdağları’nda ki vadi ve dereleri aşarak Edremit’in Güre Mahallesi’nde tamamlanacak.