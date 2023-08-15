Tayfun Canlı, şampiyon ile buluştu

Edremitli genç sporcu Yağız Baygın, tenisteki başarıları devam ediyor. Edremit Belediyesi’nin destek verdiği genç sporcu son olarak katıldığı Çanakkale Troya Cup’ta şampiyon oldu.

Edremitli genç sporcu Yağız Baygın teniste elde ettiği başarılar ile ilçenin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Edremit Belediyesi’nin destek verdiği genç sporcu son olarak 7- 13 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Tenis Federasyonu kontrolünde yapılan Çanakkale Troya Cup T100 Tenis Turnuvası’nda toplam 62 sporcunun yer aldığı 18+ kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Yağız Baygın şampiyonluğun ardından Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı’yı ziyaret ederek şampiyonluk yolunda kendisine duydukları güven ve verdikleri destek için Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı’ya teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Canlı, genç sporcuyu tebrik etti. Edremit Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteklerin devam edeceğini belirterek “Toplamda 62 sporcunun katıldığı turnuvada grubundaki tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan genç sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.