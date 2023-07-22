Tayin olan daire amirlerine plaket

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tayin olan ve emekliye ayrılan daire amirlerine plaket verildi.

Tayin olan daire amirlerine plaket
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tayin olan ve emekliye ayrılan daire amirlerine plaket verildi.

Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, emekli olan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı ile tayini çıkan İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Cihat Bayat’ı makamında kabul ederek, yaptıkları oldukları hizmetlerden dolayı başarı belgesi takdim etti. Kendilerine teşekkür eden Kaymakam Uygur, günün anısına birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.